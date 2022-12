Carimbó e samba sincronizados na coreografia de Mayara Lima

Os usuários das redes sociais ficaram encantados com o talento e desenvoltura da professora de samba Mayara Lima, 25 anos, da escola de samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, no ano passado. A coreografia impressionantemente sincronizada com as paradinhas da bateria, trouxeram o reconhecimento, de direito, da jovem.

Entre tantas madrinhas famosas nas escolas do RJ, Mayara se destacou pelo seu samba, amor pela escola e dedicação. Este ano, ela deixou o posto de princesa e foi oficialmente coroada como rainha de bateria da Tuiuti.

A beleza de Mayara Lima hipnotiza quem assiste, é impossível ver ela sambado e não parar para admirar. No Carnaval de 2023, a rainha vai adicionar um ingrediente a mais: o carimbó.

Na avenida em 2023, a Paraíso do Tuiuti levará o samba-enredo ‘Mogangueiro da Cara Preta’, que conta um pouco da história da Ilha de Marajó, no Pará. Além de destacar a figura do Mestre Damasceno. Ele marcará presença no desfile. “Eu já comecei a fazer alguns movimentos de carimbó durante algumas paradinhas da bateria sim. Já usei figurino também inspirado no carimbó. Então, pode ter certeza que vou usar sim”, disse Mayara.

‘Mogangueiro da Cara Preta’ é uma parceria de Cláudio Russo, Moacyr Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão Pier Ubertini e W. Correia.

“A ideia surgiu do nosso presidente, Renato Thor. Ele pediu um enredo que fizesse uma homenagem ao Pará e, como o estado já foi retratado no Carnaval, buscamos trazer uma narrativa diferente e inédita, que foi quando chegamos à narrativa dos búfalos do Marajó. Um dos aspectos culturais mais conhecidos da região do Marajó é a quantidade de búfalos que existem no arquipélago e seu viés turístico, então, pensando nisso, a Tuiuti foi atrás da história dos animais”, conta o carnavalesco João Vitor Araújo, que assina o enredo com a carnavalesca Rosa Magalhães.

“O enredo trata da chegada dos búfalos na Ilha do Marajó e em como ele se transformou em uma grande manifestação cultural a partir do folguedo do búfalo-bumbá, criado pelo Mestre Damasceno, que é um típico personagem da cultura brasileira e que precisa ser mostrado para o Brasil”, acrescenta João Vitor Araújo.

O samba-enredo narra toda essa história pouco conhecida destacando o maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta, localizado no Pará. O refrão tem uma animação peculiar com uma melodia que lembra os ritmos paraenses, aliados a esses elementos do Pará, teremos a simpatia de Mayara.

“Eu gosto de seguir o ritmo dos instrumentos. Então, o primeiro passo é estudar e escutar o som dos instrumentos da bateria do Mestre Marcão. Cheguei a olhar alguns vídeos sobre as danças paraenses também. Não vai faltar samba no pé e muitas surpresas”, avisou a rainha.

SUCESSO

Mayara Lima viralizou nas redes sociais semanas antes do Carnaval de 2022. Cria da comunidade do Tuiuti, em São Cristóvão, na Zona Norte, do Rio, ela conviveu desde cedo com o samba. Na escola, a dançarina já foi passista, musa, princesa e agora rainha.

No vídeo que deixou ela conhecida no Brasil e no mundo, ela mostrava sua sincronia à frente de 250 ritmistas comandados pelo Mestre Marcão. Sobre as imagens, Mayara é tomada por emoção, ao lembrar: “Foi a realização de um sonho. Eu sempre sonhei em ser reconhecida pelo meu trabalho. Ou seja, virar influencer por causa da minha arte que é o samba no pé. Então, eu estou vivendo a realização de um sonho. Um sonho que virou realidade”.

No desfile do ano, ela chamou mais atenção do que a própria rainha da Paraíso do Tuiuti.

Fora das quadras, ela trabalha como professora de samba. Através da sua dança, ela já viajou para França, Suécia e Finlândia para dar aulas de samba para os gringos. No Instagram, já são quase 800 mil seguidores acompanhando a rotina da jovem.

Além das aulas de samba, ela tem um dia a dia intenso entre os ensaios e treinos na academia. “A rotina já começou a ficar muito mais intensa. Agora, estou malhando todos os dias, faço estética toda semana, além dos ensaios que nos dão ainda mais vigor físico e resistência também”, disse Mayara.

A escola de samba Paraíso do Tuiuti desfila no Sambódromo, do Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro, a partir das 22h.

CONFIRA A LETRA DE ‘MOGANGUEIRO DA CARA PRETA’

Num mar de tempestade e ventania

Foi trazendo especiarias que o barco naufragou

Nós moscada, cravo, iguarias

No caminho para as índias a história eternizou

O marinheiro se perdeu na madrugada

O mogangueiro correu para o igarapé

A curuminha entoou uma toada

Enquanto abria se a flor do mururé

E nesse encontro entre o rio e o oceano

A grande ilha que cultiva o carimbó

Dizem que bichos ainda falam com humanos

Há muitos anos na ilha de Marajó

Eh! Batuqueiro no samba de roda curimbó

Quero ver você cantar como canta o curió

Okê caboclo onde vai a piracema?

Rio acima segue o voo de uma juriti pepena

Há mão que modela a vida

No barro marajoara

E o búfalo que pisa

Esse chão do parauara

Chama o Mestre Damasceno

Pra entoar esta canção

Das cantigas da vovó

Do tempo da escravidão

É Lá! É Lá! É Lá!

Canoeiro vive só “morená”

É Lá! É Lá! É Lá!

Mas precisa de um xodó

Cadê o boi?

O Mogangueiro, o mandingueiro de oyá

Meu Tuiuti não tem medo de careta

Trás o boi da cara preta do Estado do Pará