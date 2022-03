Quem é a princesa de bateria que chamou a atenção do País e viralizou na web

Uma carioca virou sucesso da internet no último final de semana após um vídeo em que aparece sambando à frente e em sincronia perfeita com a bateria da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, durante aquecimento para o Carnaval na Marquês de Sapucaí (RJ), viralizar na internet no último final de semana. Bastou para que a web se rendesse ao traquejo da passista e passasse a se perguntar quem afinal era ela?

Mayara Lima tem 24 anos é professora de samba, casada e mãe de um menino de 3 anos. Princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti, ela alcançou um sucesso instantâneo e sua performance impecável à frente da escola de samba do coração, registrada em vídeo gravado na última quarta-feira, 16, foi compartilhada pelos principais perfis da internet no País. De um dia para o outro, Mayara viu o número de seguidores de seu perfil no Instagram saltar de 60 mil para mais de 380 mil.

VEJA MAIS

O desfile oficial das escolas de samba do Rio de Janeiro será excepcionalmente entre os dias 21 e 24 de abril deste ano devido à pandemia. A G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti integra o grupo especial.

Faltando um mês para o carnaval carioca, Mayara entrou no clima do esquenta para a maior festa popular do País. No vídeo do aquecimento, gravado com o celular, na passarela do samba, ela esbamjou talento, ritmo e beleza, chamando a atenção dos internautas e arrancando elogios de anônimos e famosos, como Regina Casé, Pocah e Maria, entre outros.

Nascida no bairro Cidade de Deus, Mayara é casada com vice-presidente da Unidos de São Cristovão e diretor de barracão da Paraíso do Tuiuti, Renan Marins. Já foi passista e musa da São Cristóvão desde 2011, e, este ano vai estrear na Tuiuti. Ela trabalha como professora de samba e até já viajou para dar aulas na França, Suécia e Finlândia.