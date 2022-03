Depois de ser expulsa da escola Gaviões da Fiel, Tati Minerato é coroada na Unidos do Porto da Pedra

Em 2018, Tati Minerato era a rainha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, mas brigou com Renatta Teruel, imperatriz da agremiação, no ensaio da escola. As duas foram expulsas da agremiação.

Bruna Dias