Calcinha Preta muda logo após a morte de Paulinha Abelha

Em um vídeo, publicado nesta quinta-feira (3) no perfil no Instagram do Calcinha Preta, a banda divulgou a nova logomarca, que faz uma homenagem à ex-vocalista Paulinha Abelha, morta em fevereiro deste ano. A nova logo passa a carregar o desenho de uma abelha e os dizeres “como não amar?”.

“Como não amar Paulinha Abelha?”, começou a legenda da publicação. “Uma alegria contagiante, um brilho infinito, talento único. Paulinha foi puro amor”, disse o texto.

“Nossa abelhinha doou muito de si pra Calcinha Preta se tornar o que é hoje. Ela entregou o que tinha de melhor pra gente: seu dom, sua espontaneidade, sua beleza... Nos presenteou com sua voz e sua energia vibrante, permitindo que a banda se consolidasse nessa mesma sintonia”, disse a banda.

“A alma da banda Calcinha Preta tem muito de Paulinha Abelha e isso é pra sempre.”

A cantora morreu no último dia 23 de fevereiro, vítima de complicações renais após ficar em coma na UTI.

