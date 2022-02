Remo e clubes nordestinos lamentam a morte de Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta

A cantora e vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, faleceu na noite de ontem, aos 43 anos, na cidade de Aracaju (SE). Paulinha estava interna da desde o dia 11 com problemas renais, sendo que nos últimos dias ela estava em coma. Após a confirmação da morte, vários clubes do futebol brasileiro lamentaram o falecimento da cantora em seus perfis nas redes sociais.

Em sua conta oficial no Twitter, o Remo lamentou a morte de Paulinha Abelha e postou um vídeo da cantora, quando ela recebeu duas camisas do clube, do ex-zagueiro Fredson, que é primo do marido da cantora.

Além do Leão, o Confiança-SE, clube da cidade onde Paulinha Abelha vivia, também postou em suas redes sociais condolências aos familiares, amigos e fãs. O Sport-PE também utilizou seu perfil no Twitter para lamentar a morte da cantora. Outro clube que homenageou Paulinha foi o CSA, que falou sobre o grande legado que a artista deixou na música brasileira.

O corpo da cantora é velado no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracajú (SE), nesta quinta-feira (24). Amanhã (25), o corpo será levado até a cidade natal da cantora Simão Dias (SE), onde será enterrado.