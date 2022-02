Corpo de Paulinha Abelha é velado em Aracaju nesta quinta-feira; vídeo

Está acontecendo, desde às 7h, desta quinta-feira, 24, o velório, aberto ao público, de Paulinha Abelha, que morreu aos 43 anos na última quarta-feira, 23. A cerimônia acontece no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Na sexta-feira, 25, o velório ocorrerá na cidade natal da cantora, em Simão Dias.

Assista a um dos momentos do velório:

O corpo de Paulinha saiu do Hospital Primavera e seguiu para um velório particular, entre amigos e familiares, às 23h. Às 6h, saiu em cortejo pelas ruas da cidade até o ginásio onde de encontra no momento. O local tem a capacidade para 6 mil pessoas e foi preparado um corredor para as visitas.

Amanhã, sexta-feira, 25, o corpo segue para o Ginásio de Esportes José Maria, cidade natal da cantora, Simão Dias, e também será aberto ao público. De acordo com informações da assessoria da cantora, o sepultamento será realizado na cidade, durante a tarde, apenas para os familiares. A prefeitura de Simão Dias decretou luto oficial.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)