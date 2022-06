Ilha do Marajó será homenageada pela Paraíso da Tuiuti no carnaval 2023

O Pará será homenageado no Carnaval 2023. A Escola de Samba Paraíso da Tuiuti irá homenagear a Ilha do Marajó. A escola do grupo especial do Rio de Janeiro, divulgou hoje (24) nas suas redes sociais o enredo: "Mogangueiro da cara preta”, que é assinado pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo.

Ainda segundo a publicação no Instagram oficial da escola de samba, a sinopse do enredo e a logo oficial serão divulgadas nas próximas semanas.

Confira a postagem oficial:

Há uma semana, também na conta oficial do Instagram da Paraído da Tuiuti, publicaram uma foto dos carnavalescos no feríado: "A resenha do feriado dos nossos carnavalescos. Habemus enredo! Senta que Lá vem história, hein…", dizia a legenda.