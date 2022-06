É Pará isso: Na marajoara Muaná, nada de búfalos; quem é o camarão, que tem seu próprio Festival

Maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, o Marajó é lar de grande diversidade ao longo de seus municípios. Por isso, não chegue a Muaná perguntando pelos búfalos. Na terra hospitaleira, como a cidade é chamada, o “mascote” é o camarão, que além de ser item culinário (o protagonista do Festival do Camarão), é também um amuleto cultural. O Ronny Silva foi para as ruas da sua terra natal nos mostrar um pouco do evento que acontece entre os dias 10 e 12 de junho.

Uma das principais datas do calendário muanense, o Festival do Camarão movimenta o turismo da cidade, que recebe visitantes de todas as partes do Marajó e do Pará. Mas o Festcam, como o evento é chamado, vai muito além da culinária: tem espaço para manifestações culturais diversas nos dias de festa. Rica em artistas, Muaná é lar para talentosos artesãos, que expõem suas peças na feirinha do evento.

Passeando pelas ruas, é possível assistir a disputas da luta marajoara, modalidade esportiva criada no Marajó, que se assemelha à luta greco-romana, e cujo objetivo dos competidores é derrubar o adversário com as costas no chão. Andando um pouco a frente, não demora a se deparar com uma roda de carimbó, ritmo que tem o Marajó como um de seus berços. Durante o festival, essa é uma programação obrigatória!

O Festival do Camarão foi a manifestação cultural escolhida por Ronny Silva para dar um cartão de visitas de Muaná para você.

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado.