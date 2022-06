É Pará isso: Alter do Chão tem a Quinta do Mestre como nova tradição cultural

Belas praias, culinária ímpar e manifestações culturais singulares já eram atrativos responsáveis por levar turistas de todas as partes do Brasil e do mundo para Alter do Chão, um dos distritos administrativos do município de Santarém, no estado do Pará. E, há algum tempo, esses visitantes vem se acostumando a colocar mais uma programação imperdível em seus roteiros: a Quinta do Mestre. Quem conta mais sobre isso é criador de conteúdo Fábio Barbosa (@fabiobarbosafb), embaixador do "É Pará Isso" na região Oeste do Estado.

Totalmente aberto ao público, o evento costuma reunir centenas de pessoas semanalmente. As atrações são variadas e mudam a cada quinta feira. Quem frequenta afirma que a energia é indescritível.

“A Quinta do Mestre e a Sereia nada mais é do que uma roda de carimbó, aberta ao público, que ocorre todas as quintas-feiras, desde meados de 2018”, diz Fabio.

O local é de fácil acesso: fica na confluência da PA-457 com a orla de Alter do Chão, mais especificamente no Centro de Referência do Carimbó Mestre Chico Malta. “É a residência do homenageado pelo Movimento de Carimbó do Oeste do Pará”, completa Fabio.

O evento tem tido uma importante participação no movimento de valorização do carimbó na região, manifestação que em 2014 foi registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

“É um evento que propõe a salvaguarda do carimbó. Assim torna-se um espaço de convivência e trocas de vivências entre os moradores e visitantes, além de ambiente ímpar de celebração do carimbó”, finaliza.

