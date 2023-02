Carnaval 2023: saiba como se prevenir contra furtos e roubos na folia

Com a chegada do Carnaval 2023, muita gente cai na folia, ainda mais depois de dois anos sem essa festa, por causa da pandemia da covid-19. No entanto, todo cuidado é pouco para não ser vítima de furtos e roubos, crimes que costumam ser identificados duranta a quadra momesca. O subinpetor chefe da Guarda Municipal de Belém, Élcio Vale, destaca algumas ações estratégicas para prevenir complicações para quem vai pular o Carnaval. Entre outros aspectos, o foliões devem estar atentos a como manusear objetos pessoais, em particular os aparelhos celulares.

"A gente orienta que quem levar mochila, deve evitar colocar nas costas, deve-se, então, colocar na frente do corpo; objetos de uso pessoal, como relógio, cordão, deve-se evita usar no meio da multidão, mas no caso de usar, a Guarda Municipal está pronta para proteger esse cidadão; deve-se evitar colocar a bolsa feminina ao lado do corpo, mas, sim, na frente", destaca o subinspetor.

Se for com celular, deve-se usar no bolso

Acerca dos celulares nos eventos carnavalescos, o guarda municipal afirma que deve prevalecer o uso normal no bolso. "Existem algumas pessoas que gostam de usar celular atualmente em umas bolsas, então, deve-se evitar esse tipo de bolsa, e, sim, colocar o celular no bolso dianteiro (na frente do corpo), e sempre com atenção".

Cuidado com os descuidistas!

Os chamados descuidistas, ladrões que agem justamente na falta de atenção das pessoas, dos foliões, merecem também atenção por parte de quem vai para o Carnaval. "No Carnaval, tem, logicamente, a aglomeração de pessoas, mas a gente orienta que as pessoas ao observeram a concentração muito grande de foliões em um local que procurem se afastar um pouquinho, porque, mesmo colocando na frente do corpo os objetos pessoais, os descuidistas, às vezes, levam os pertences da pessoa sem ela perceber, se aproveitando dessas aglomerações; então, evitar ao máximo estar em local muito aglomerado", pontua Élcio Vale.

O subinspetor enfatiza que jamais o folião deve reagir a um assalto. "Jamais reagir a assalto; a vida é muito mais importante que qualquer bem material; em caso de assalto, os agentes da Guarda Municipal estarão por perto dos foliões e vão orientar essa pessoa a se conduzir a uma Delegacia de Polícia e em qualquer outro tipo de encaminhamento; nossos agentes estão com equipamentos, viaturas em todos os distritos de Belém e na Aldeia Amazônica e orientados a auxiilar pessoas vítimas de assalto.

Não aceitar bebidas de terceiros, na folia

A orientação é que a pessoa consuma bebida alcoólica com moderação; evitar estar com garrafas ou copos de vidro ou qualquer outro material que possa causar lesão e consumir com moderação. Deve-se evitar receber bebidas de desconhecidos, porque na bebida pode se colocado algum tipo de droga que pode causar algo mais grave; então, evitar pegar bebida de desconhecidos.

No caso de uma pessoa estar sofrendo uma situação de importunação sexual, deve-se de imediato procurar por agentes da Guarda Municipal. "Eles estarão nos pontos de festa, de concentração; é fundamental que o cidadão que vai para o Carnaval que ele vá tranquilo, que evite o consumo excessivo de álcool, e é bom andar em parceria com conhecidos", destaca Élcio Vale. A Guarda Municipal vai contar com um efetivo de 1.200 servidores em sistema de revezamento na Operação Carnaval.

Confira:

- Portar mochilas e objetos pessoais na frente do corpo

- Levar celular no bolso

- Evitar grandes aglomerações de pessoas

- Não aceitar bebidas de estranhos

- Acionar guardas municipais em caso de importunação sexual

