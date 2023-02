Ônibus para Mosqueiro: frota ganha reforço para o período do Carnaval

A frota operacional da linha Mosqueiro-São Brás vai ganhar reforço durante o Carnaval, entre os dias 17 e 22 de fevereiro. A novidade foi divulgada nesta terça-feira (14), pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém (Semob).

Já na sexta-feira (17), 15 ônibus a mais estarão circulando na linha. No sábado (18), domingo (19) e segunda-feira, (20), a frota será redobrada com a inclusão de 30 veículos operando na rota por dia. Na terça-feira (21), haverá 15 ônibus a mais saindo de Belém e 30 fazendo o itinerário oposto, ou seja, saindo de Mosqueiro. Já na quarta-feira de cinzas (22), o reforço será 30 ônibus nos dois sentidos (ida e volta).

Horários

Para os que planejam passar o Carnaval em Mosqueiro, a primeira viagem, na sexta, será às 13h55 e a última está prevista para as 22h20. No sábado, domingo e segunda, o primeiro ônibus sai de São Brás às 7h05 e o último deixa o terminal de Mosqueiro às 21h30. Na terça o início das viagens é às 7 horas e o término às 21h40. Já na quarta o esquema de reforço começa às 7h05 e vai até as 21h30.

Retorno

O embarque de passageiros é feito no terminal da linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em Belém. Haverá um esquema de reforço para o retorno da ilha, com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro. Na terça, inicia às 9h30 e termina às 21h40, e na quarta, vai das 7h05 às 21h30.

Passagem

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, com meia-passagem a R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Denúncias

Sobre as denúncias relacionadas à qualidade do transporte coletivo, a Semob orienta o usuário a formalizar denúncias e reclamações para a Ouvidoria nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelos números 118 ou Whatsapp (91) 98415-4587.

Em caso de denúncias envolvendo a prestação de serviço de ônibus, é preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.