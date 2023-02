Icoaraci e Mosqueiro estão preparados para a folia

Os distritos de Mosqueiro e Icoaraci já estão preparados para a folia do carnaval, no próximo final de semana. A Prefeitura de Belém está preparando uma programação especial para os foliões. Em Mosqueiro, as Escolas de Samba vão desfilar no próximo domingo, (19). Já em Icoaraci, a festa vai durar seis dias, no período de 17 a 22 de fevereiro.

Em Mosqueiro, o evento será dia 19, na avenida central do bairro do Aeroporto, onde três escolas de samba do distrito: Agremiação Carnavalesca Peles Vermelha; Universidade do Samba Piratas da Ilha e Império do Samba Aeroporto, vão desfilar na avenida.

A atual campeã do Carnaval de Mosqueiro é a Escola Universidade do Samba Piratas da Ilha. O enredo “Quando duas mãos se encontram refletem no chão a sombra com uma mesma cor” vai contar na avenida a importância da união para combater as formas de preconceito contra pessoas negras e da comunidade LGBTI+.

A Escola de Samba Peles Vermelha, do bairro da Vila, centro de Mosqueiro, vai contar o enredo “A História dos índios Peles Vermelha nas terras dos índios Tupinambá”. A presidente da agremiação, Maria Inês Raiol, conta que o momento é de euforia, mas também de preocupação com o alto custo da matéria-prima das fantasias e adereços.

A escola Peles Vermelha irá completar 67 anos no próximo dia 12, com o desafio de manter a cultura da ancestralidade indígena de Mosqueiro. “A ala tribo do amanhã do enredo da nossa escola vai mostrar a importância dessa herança indígena de Mosqueiro”, disse a presidente Inês Raiol.

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém, já iniciou as ações de assinatura de convênio com as agremiações carnavalescas. Para Mosqueiro, cada escola será contemplada com R$ 30 mil.

Icoaraci

O Circuito Icoaraci Folia será gratuito, entre os 17 a 22 de fevereiro, com um corredor da folia montado na rua 15 de Agosto, no bairro da Ponta Grossa e do Cruzeiro, entre a travessa Berredos e avenida Dr. Lopo de Castro.

No total, mais de 20 blocos passarão pelo Circuito de Carnaval, que contará com mais de 52 horas de programação. Três trios elétricos se revezarão nos cortejos com os blocos de carnaval. Para quem quiser apenas assistir a folia, serão montadas arquibancadas ao longo do corredor.

Banda Fruto Sensual, Mc Dourado, Nosso Tom, New Wave, Vem pro Rolê, Bandoleiros, Swing do Panda, Gemilly, Nandinho Pressão, O Show dos Gordinhos e Djs Betinho e Jean Apollo serão algumas das atrações do circuito.

Dentro da programação acontecerá também o desfile oficial das escolas de samba e blocos carnavalescos do distrito, na segunda-feira, 20, a partir das 19h. O desfile oficial do Carnaval 2023, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), volta após dois anos de suspensão, por conta da pandemia da covid-19. No total, sete grupos do distrito participam do concurso.

O planejamento da segurança do carnaval iniciou dia 12 de janeiro em uma reunião, na sede da Agência Distrital de Icoaraci, com a presença da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, Juizado da Infância e Juventude de Icoaraci e Ministério Público do Pará.