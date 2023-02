Carnaval: veja o que abre e fecha em Belém durante a folia

O funcionamento dos supermercados será normal nos dias de Carnaval. Não há restrições de horários, os quais podem ser definidos por cada empresa, informou a Associação Paraense Supermercados (Aspas). Os shopping centers localizados em Belém e Ananindeua não deverão alterar o horário de funcionamento.

VEJA MAIS

Veja o que abre e fecha, em Belém, durante o Carnaval:



Estações Cidadania



A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, em razão das festividades de carnaval, os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania localizadas em Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá, Santarém e Tucuruí, nos dias 20 (segunda-feira), 21 (terça-feira), e 22 (quarta-feira), até às 12h.

A medida está amparada pelo decreto n° 2.871, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), em edição extra, de nº 35.268, do dia 25 de janeiro de 2023.

Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (22), após às 12h, conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

Correios



Na próxima sexta-feira (17), todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país. No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia.



Na segunda e terça-feira (20 e 21/2), não haverá atendimento nas agências, em função do Carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h.



Nos dias 20 e 21/2, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios - CAC estará disponível por meio dos seguintes canais:



Site dos Correios, na página: faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php;

Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.



Shoppings



Boulevard:



- Segunda-feira (20/02/2023)

Lojas – 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer – 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema – De acordo com a programação



- Terça-feira (21/02/2023)

Lojas – 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer – 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema – De acordo com a programação



- Quarta-feira (22/02/2023)

Lojas – 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer – 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema – De acordo com a programação



Bosque Grão-Pará

- Segunda-feira (20/02/2023)

Lojas - 10h às 22h

Entretenimento e Lazer - 10h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosques de Alimentação - 10h às 22h

Restaurantes – Conforme Programação

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Academia e CrossFit – Conforme Programação



- Terça-feira (21/02/2023)



Lojas - 10h às 22h

Entretenimento e Lazer - 10h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosques de Alimentação - 10h às 22hRestaurantes – Conforme Programação

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Academia e CrossFit – Conforme Programação



- Quarta-feira (22/02/2023)

Lojas - 10h às 22h

Entretenimento e Lazer - 10h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosques de Alimentação - 10h às 22h

Restaurantes – Conforme Programação



Cinema e Teatro – Conforme Programação

Academia e CrossFit – Conforme Programação

Parque Shopping Belém



- Segunda-feira (20/02/2023)

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação.



- Terça-feira (21/02/2023)

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação.



- Quarta-feira (22/02/2023)

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação.



Castanheira



Domingo (19/02/2023)

Praça de alimentação: 12h às 22h

Supermercado Líder: 8h às 21h

Lojas: 14h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão: De acordo com a programação.



- Segunda-feira (20/02/2023)

Lojas e praça de alimentação: 10h às 22h

Supermercado Líder: 7h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão: De acordo com a programação.



- Terça-feira (21/02/2023)

Lojas e praça de alimentação: 10h às 22h

Supermercado Líder: 7h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão: De acordo com a programação.



- Quarta-feira (22/02/2023)

Lojas e praça de alimentação: 10h às 22h

Supermercado Líder: 7h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão: De acordo com a programação.



Espaços



Mangal das Garças



Sábado (18/02/2023) - 8h às 18h

Domingo (19/02/2023) - 8h às 18h

Segunda-feira (20/02/2023) - 8h às 18h

Terça-feira (21/02/2023) - 8h às 18h

Quarta-feira (22/02/2023) - 8h às 18h



Parque do Utinga



Sábado (18/02/2023) - 6h às 17h

Domingo (19/02/2023) - 6h às 17h

Segunda-feira (20/02/2023) - 6h às 17h

Terça-feira (21/02/2023) - aberto excepcionalmente - 6h às 17h

Quarta-feira (22/02/2023) - fechado para manutenção



Estação das Docas



Sábado (18/02/2023) - 10h às 02h

Domingo (19/02/2023) - 09h às 00h

Segunda-feira (20/02/2023) - 10h às 00h

Terça-feira (21/02/2023) - 10h às 00h / Das 16h às 21h haverá o Bailinho da Estação

Quarta-feira (22/02/2023) - 10h às ​​1h