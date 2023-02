Carnaval 2023: Pará terá mais de 79 mil passageiros em aeroportos

A movimentação de passageiros em cinco dos principais aeroportos do Pará (de Belém, Carajás, Altamira, Marabá e Santarém) no periodo do Carnaval 2023, ou seja, a partir desta sexta-feira (17) até o dia 23 deste mês, será de 79.424 pessoas, de acordo com dados levantados pela Infraero. No Brasil, os aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares deverão receber cerca de 838 mil passageiros durante o período momesco - esse número é 70% maior em relação ao movimento do ano passado, quando mais de 493 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março.

Em Belém, de 17 a 23 deste mês, serao 445 voos e 60.587 passageiros; em Carajás, 22 voos e 2.798. Já em Altamira, serão 14 voos e 2.072 passageiros; em Marabá, estão previstos 50 voos e 6.766 passageiros. Serão 52 voos e 7.201 passageiros em Santarém, nesse período.

No Brasil

O volume de operações no Brasil também deve crescer: são esperados mais de 6 mil pousos e decolagens no período. A projeção é 61% superior ao fluxo de 2022. A expectativa da Infraero é de que o maior movimento seja registrado no dia 17 e entre os dias 22 e 23/02.

A projeção foi elaborada a partir dos dados de oferta de assentos informados pelas companhias aéreas e comparou o estimado para 2023 com o Carnaval de 2022, quando ainda foi registrada redução nas atividades em função da pandemia de covid-19.

Viagens

Para a tranquilidade de passageiros, funcionários de empresas áreas e demais trabalhadores e frequentadores nos aeroportos, a Infraero adota as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais, que estão sinalizados e têm veiculado mensagens audiovisuais. Essas recomendações também estão no site da empresa.

É recomendado que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais. O atendimento e as orientações aos viajantes também contam com os “amarelinhos” da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão usando equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser conferidas nas orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A página traz informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e preterição, acessibilidade, entre outras.

Rodoviário

São aguardados mais de 28 mil embarques e desembarques, no Carnaval 2023, no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, em Belém. A estimativa é da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), administradora desse espaço.

No período de sexta-feira (17) até a Terça-Feira Gorda (21), a Sinart estimou 21.800 embarques e 6.500 desembarques no terminal. Na comparação com o período do último Carnaval, de 25 de fevereiro de 2022 a 1º de março de 2022, houve um acréscimo de 20% em cima do número real.

Os destinos mais procurados para dentro do Estado, segundo a Sinart, são: Mosqueiro; Bragança; Marudá; Salinópolis; Vigia de Nazaré; Colares; e Abaetetuba. Já os destinos mais procurados para fora do Pará são: São Luis (MA); Salvador (BA); Natal (RN); Fortaleza (CE); Recife (PE); e Rio de Janeiro (RJ).

Confira informações sobre a movimentação nos aeroportos no Pará, neste Carnaval:

Belém

Voos: 445

Em comparação a 2022: -4%

Passageiros: 60.587

Em comparação a 2022: 2%

Carajás

Voos: 22

Em comparação a 2022: 10%

Passageiros: 2.798

Em comparação a 2022: 55%

Altamira

Voos: 14

Em comparação a 2022: 40%

Passageiros: 2.072

Em comparação a 2022: 123%

Marabá

Voos: 50

Em comparação a 2022: 39%

Passageiros: 6.766

Em comparação a 2022: 39%

Santarém

Voos: 62

Em comparação a 2022: -21%

Passageiros: 7.201

Em comparação a 2022: -3%