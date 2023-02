Falta de voos no Carnaval faz Remo antecipar viagem para jogo da Copa do Brasil; entenda

O Remo deve viajar o quanto antes para Vitória, capital do Espírito Santo, onde enfrenta a equipe da casa pela primeira fase da Copa do Brasil. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, a alta demanda por voos durante o feriadão de Carnaval pode interferir na logística azulina para a partida.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Por conta disso, o Leão deve sair de Belém rumo à capital capixaba na segunda-feira (20), três dias antes da partida contra o Vitória-ES. A ideia da diretoria azulina era viajar para a cidade onde vai ocorrer o jogo com um ou dois dias de antecedência, mas a ausência de voos disponíveis durante o Carnaval fez com que o Leão optasse por viajar antes e, dessa forma, realizar treinos no Espírito Santo.

VEJA MAIS

Carnaval pode interferir no Parazão

Além disso, o Remo ainda aguarda uma resposta formal da Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre uma possível rodada do Parazão 2023 no final de semana de Carnaval. Por enquanto, o cronograma do Leão não prevê partidas pelo torneio durante o Feriadão.

No último sábado (11), o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, disse à reportagem que seria "muito provável" a realização de uma rodada do Parazão durante o Carnaval. Segundo ele, o final de semana seria usado para repor as rodadas atrasadas pela suspensão do torneio, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em janeiro.

Remo no Parazão

Por enquanto, o Leão Azul tem 100% de aproveitamento no Parazão 2023. Na primeira rodada, a equipe azulina venceu o Independente, em casa, por 3 a 1. Já na segunda rodada, o Time de Periçá venceu o São Francisco, fora de casa, por 1 a 0.

O próximo compromisso remista no Parazão será na quarta-feira (15), diante do Águia, às 20h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.