Em Ipixuna, Remo vence São Francisco pela segunda rodada do Parazão

O Remo venceu o São Francisco na tarde deste domingo (12) por 1 a 0, e assumiu a liderança geral do Campeonato Paraense. A partida foi disputada no Estádio Ipixunão. Pedro Vítor marcou o gol do triunfo azulino, já no segundo tempo.

Mudança

A única troca promovida pelo técnico Marcelo Cabo em relação ao time que venceu o Independente, na estreia, foi o retorno do lateral-esquerdo Leonan, após se recuperar de lesão. O jogador entrou na vaga de Raí.

Continuidade

Cabo escolheu dar continuidade ao 4-4-2 em losango da primeira rodada, com o volante Anderson Uchôa à frente da zaga, Richard Franco (direita) e Pablo Roberto (esquerda) nas pontas e Soares alimentando os atacantes. Mas o início de jogo foi equilibrado com São Francisco e Remo tendo chances - ainda que não fossem claras.

Sem perigo

Erros na saída de bola do Leão Azul permitiram ao Leão Santareno a se aproximar do gol de Vinícius. No entanto, sem perigo. Já o Remo até conseguia se aproximar da área adversária, mas vacilava no passe final ou na hora da finalização.

Problema

Antes do fim da primeira etapa, Marcelo Cabo foi obrigado a substituir Leonan, que sentiu uma nova lesão. Raí entrou no lugar do companheiro.

Único gol

No segundo tempo, o Remo teve mais chances para marcar, mas conseguiu apenas uma vez. Aos 16, em uma cobrança de escanteio, a defesa do São Francisco conseguiu cortar parcialmente. No entanto, Pedro Vítor dominou e bateu no canto do goleiro ex-Remo Evandro Gigante.

Sem conseguir matar

Assim como contra o Independente, o Remo, após o gol, teve novas chances para tentar matar a partida. No entanto, a falta de pontaria de Muriqui e Fabinho, por exemplo, impediram que o Leão Azul pudesse sacramentar a vitória antes do apito final. Ainda assim, foi o Remo foi quem riu no final.

Ficha técnica

São Francisco x Remo

Campeonato Paraense – 2ª rodada

Data: 12/02/2023 (domingo)

Local: Estádio Ipixunão

Horário: às 15h30

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Jose Jacemir Gonçalves de Brito

Gol: Pedro Vitor aos 16/2T

Cartões amarelos: Ramon e Ramires; Richard Franco, Pedro Vítor

São Francisco: Evandro Gigante; Ramon, Maycon, Jonatha, Camilo; Ramires, Vitor Santarém (Jordan Gabriel), Juninho (Bruno Domingues); Heré (Mateus Dias), Luis Henrique (Alexsander) e Samuel (Rikelme).

Técnico: Samuel Cândido.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Leonan (Raí); Richard Franco (Pedro Vitor), Anderson Uchôa, Pablo Roberto (Paulinho Curuá), Soares (Fabinho); Diego Tavares e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo.