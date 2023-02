Após nova lesão de Leonan, técnico do Remo tranquiliza: ‘Não foi nada grave’

Na vitória sobre o São Francisco, o Remo teve um susto com a substituição do lateral-esquerdo Leonan. O jogador saiu ainda no primeiro tempo, para o lugar de Raí, após sentir um novo desconforto muscular. Após o jogo, o técnico azulino, Marcelo Cabo, falou sobre e tranquilizou a torcida:

"O Leonan, com sua experiência, pediu logo para sair. [A lesão] foi em outro local e não onde vinha tratando. Subentendemos que não foi nada grave. Temos três laterais-esquerdos. O Ely teve uma entorse. Temos o Raí ali e, se precisarmos, vamos improvisar", afirmou.

Um dos problemas encontrados pelo Remo na partida, de acordo com o próprio Marcelo Cabo, foi a lentidão para a dupla de zaga (Ícaro e Diego Guerra) saírem jogando. O treinador falou sobre a questão e deu os méritos para o São Francisco.

"[A zaga] se torna lenta pela dificuldade em acelerar o passe. O campo é relativamente bom, mas a grama está alta. O zagueiro tem que dominar, ajeitar o corpo e não consegue acelerar. O bloco baixo do adversário também nos trouxe dificuldades. Os zagueiros até tinha bastante a posse, mas o passe por dentro era fechado", concluiu.

O Remo volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, contra o Águia. A partida tem transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.