Exclusivo: para evitar conflitos com Copa do Brasil, CBF muda datas da segunda fase da Copa Verde

As partidas de Remo e Paysandu na segunda fase da Copa Verde de 2023 foram alteradas. Segundo documento obtido com exclusividade pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou as datas de estreia da dupla Re-Pa no torneio. Veja as alterações:

Novas datas da Copa Verde 2023 (Divulgação)

De acordo com o ofício enviado aos clubes, as datas das partidas de Remo e Paysandu inverteram. O Leão Azul, que jogaria na quarta-feira (22), jogará agora uma semana depois, no dia 1º de março, dia que seria a estreia do Papão. O Bicola, por outro lado, entrará em campo no dia 22 de fevereiro, dia em que jogaria a equipe azulina. Ainda segundo a CBF, os horários e locais das partidas foram mantidos.

Além das partidas de Remo e Paysandu, outros dois duelos da Copa Verde tiveram alteração de datas. São Raimundo-RR contra Atlético-AC ou São Francisco-AC saiu do dia 22 de fevereiro para o dia 1ª de março. O caminho inverso fez a partida entre Cuiabá e o vencedor do duelo entre Ceilândia-DR e Rio Branco-ES, que saiu de março para fevereiro.

Remo e Paysandu ainda não tem adversários definidos na segunda fase da Copa Verde. O Leão vai encarar o vencedor da partida entre Humaitá-AC e Trem-AP. Já o Papão enfrenta o classificado do duelo entre Castanhal-PA e Real Ariquemes-RO.

Datas causaram conflitos

O grande motivo para a mudança de datas da segunda fase da Copa Verde foi o conflito de calendário causado pela primeira rodada da Copa do Brasil. As datas do torneio nacional foram definidas neste sábado (11) pela CBF.

De acordo com a Justiça Desportiva, um mesmo clube tem que ter, entre uma partida e outra, um intervalo mínimo de descanso de 72 horas. Na tabela da Copa do Brasil divulgada pela CBF, o Remo entraria em campo no dia 23 de fevereiro, apenas 24 horas após a partida prevista para a Copa Verde.