Veja os adversários de Remo, Águia e Tuna na primeira fase da Copa do Brasil de 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quarta-feira (8) os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Os representantes paraenses nesta etapa do torneio - Remo, Tuna Luso e Águia de Marabá - conheceram os primeiros adversários. A competição está prevista para começar no dia 22 de fevereiro.

Segundo o sorteio, o Leão vai enfrentar o Vitória-ES, fora de casa. Em caso de classificação, a equipe azulina encara o vencedor do duelo gaúcho entre São Luiz e Juventude. No entanto, ao contrário do primeiro duelo, a partida de segunda fase pode ocorrer em Belém.

Já a Tuna Luso recebe o CSA-AL. Se passar para a segunda fase, jogará como mandante contra o vencedor da partida entre Marília-SP e Brusque-SC.

O Azulão Marabaense, por sua vez, terá pela frente o Botafogo-PB. Na segunda fase, em caso de classificação, o time do sudeste do estado encara o vencedor de ASA-AL e Goiás, em Marabá.

O Paysandu é a única equipe paraense a não participar da primeira fase da Copa do Brasil. Por ser campeão da Copa Verde de 2023, o Papão garantiu vaga automática na terceira fase da competição junto com os times brasileiros que disputam a Libertadores da América, o campeão da Série B e o campeão da Copa do Nordeste.

Veja os confrontos do paraenses na primeira fase: