Copa do Brasil: com Remo, Tuna e Águia, sorteio é definido pela CBF; veja os potes dos clubes

A competição mais democrática do futebol brasileiro já possui data para o sorteio dos confrontos. A Copa do Brasil 2023 irá sortear os times e definirá os jogos e o chaveamento na próxima segunda-feira (6). Quatro paraenses estarão na disputa da competição, Remo, Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá, porém, o Papão, campeão da Copa Verde, possui o direito de entrar somente na terceira fase do torneio.

A Copa do Brasil está prevista para iniciar no dia 22 e fevereiro e terá a presença de 92 equipes de todas as divisões do futebol brasileiro. Os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B, entrarão na terceira fase, assim como todos os clubes que estão na Copa Libertadores da América.

Remo

O sorteio será dividido por potes e o Remo, atual campeão do Parazão, está no Pote C. O Leão Azul pagará algum time do Pote G. O clube paraense está mais bem colocado que os clubes do Pote G, por isso, jogará fora de casa, mas terá a vantagem do empate para avançar de fase.

Os times do pote G são:

São Bernardo-SP

Vitória-ES

Nova Mutum

Pacajus

Tuntum

Caucaia

Real Ariquemes

Maringá

Operário-MS

Marília

Tuna

A Tuna Luso Brasileira é outra equipe paraense na competição. A Lusa faz parte do Pote E e terá que vencer, pois o clube cruzmaltino terá confronto com um time do Pote B, que são bem melhores classificados no ranking nacional de clubes da CBF.

Os times do pote B são:

Juventude

Vasco

Coritiba

Chapecoense

Avaí

CRB

CSA

Vitória-BA

Vila Nova

Ponte Preta

Águia de Marabá

O terceiro representante paraense que estará na primeira fase da Copa do Brasil é o Águia de Marabá. O Azulão está no Pote H e terá adversários do Pote D e jogará em casa, precisando vencer para avançar de fase.

Os times do pote D são:

ABC

Ituano

Manaus

Volta Redonda

Ypiranga-RS

Ferroviário

Botafogo-PB

Santa Cruz

Brasiliense

América-RN

