Mais de 100 quelônios são reintegrado à natureza em Ponta de Pedras, no Marajó

Uma ação ambiental que faz parte das celebrações pelos 146 anos de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, reintegrou 101 quelônios à natureza, no principal balneário do município, a Praia da Mangabeira. A ação foi realizada por meio de um trabalho conjunto do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), do Parque Zoobotânico Mangal das Garças e da Prefeitura Municipal.

Entre os quelônios reintegrados, destacam-se 85 filhotes de tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa), 14 tracajás (Podocnemis unifilis) e 2 muçuãs (Kinosternon scorpioides). Cada um desses animais representa não apenas uma espécie, mas um elo importante na complexa teia da biodiversidade amazônica.

De acordo com o biólogo do Mangal das Garças, Basílio Guerreiro, a soltura dos 101 quelônios não é apenas um evento isolado, mas, parte de um esforço contínuo para promover a conservação ambiental e conscientizar a população sobre a importância da preservação da fauna aquática. Para ele, é fundamental sensibilizar a população marajoara sobre a importância de reintegrar e devolver à natureza aquilo que ela já oferece.

“Esses organismos são importantes para a cadeia alimentar, porque vão servir de alimentos para alguns peixes e eles também vão se alimentar de alguns organismos que já existem nos rios. Esses organismos vão ficar no controle ambiental, portanto, tudo vai ficar em equilíbrio se esses animais estiverem presentes”, detalhou o biólogo.

O gerente da Região Administrativa do Marajó, Hugo Deleon Dias, afirma que a reintegração desses quelônios à natureza não é apenas um ato simbólico, é uma medida concreta para garantir a sobrevivência dessas espécies em um ambiente cada vez mais ameaçado. “Ponta de Pedras, com sua rica biodiversidade, torna-se palco de uma importante narrativa de resgate e esperança, onde a comunidade se une em prol da proteção do meio ambiente”, enfatizou.

Repovoamento

“Já tivemos muitas tartarugas circulando por essa região e nosso objetivo é repovoar nossos rios com esses animais, para garantir que as futuras gerações possam contemplar fenômenos como a desova em nossa praia. É importante frisar que tudo isso só está sendo possível graças à parceria com o Ideflor-Bio e o Mangal das Garças, essas duas instituições importantíssimas que atuam na preservação da natureza”, pontua a prefeita de Ponta de Pedras, Consuelo Castro.

O secretário de Meio Ambiente de Ponta de Pedras, Justino Júnior, enfatiza que é a primeira vez que o município marajoara recebe esse tipo de iniciativa. “Estamos muito felizes em poder colaborar com a preservação desses animais, que desempenham uma função importante na natureza. Nosso papel enquanto gestão pública é garantir que essas espécies encontrem o espaço adequado e possam reproduzir em segurança”, disse o gestor.