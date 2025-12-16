Capa Jornal Amazônia
Detran Pará inicia processo de primeira habilitação já adaptado ao novo modelo da CNH; entenda

Atendimento foi retomado na segunda-feira (15) com adequações nos sistemas, nova carga horária e possibilidade de curso teórico pelo aplicativo oficial

Riulen Ropan
fonte

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran Pará) passou a adotar, de forma efetiva, o novo modelo de primeira habilitação nas categorias A e B. (Reprodução / Agência Pará)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran Pará) passou a adotar, de forma efetiva, o novo modelo de primeira habilitação nas categorias A e B, conforme a resolução mais recente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O órgão é o primeiro do país a iniciar o processo já totalmente adequado às novas regras.

A partir desta segunda-feira (15), o atendimento ao público foi retomado com as mudanças aplicadas tanto na abertura do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) quanto na nova carga horária de formação de condutores.

Atendimento foi retomado após ajustes nos sistemas

O serviço de primeira habilitação havia sido temporariamente suspenso nos últimos dias para a adequação dos sistemas internos e realização de ajustes operacionais necessários à implantação do novo modelo.

Com a conclusão das atualizações, as certificações foram liberadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), permitindo que o Detran Pará passe a receber as aulas teóricas realizadas por meio do aplicativo oficial da CNH do Brasil, já com a carga horária adaptada às novas exigências. As demais etapas do processo seguem o fluxo normal.

Curso teórico poderá ser feito pelo aplicativo

O novo formato possibilita que o candidato inicie o processo de habilitação realizando o curso teórico diretamente pelo aplicativo da CNH do Brasil. Após essa etapa, a inscrição deve ser feita no site oficial do Detran Pará para dar continuidade às fases seguintes.

As autoescolas do Estado já estão aptas a atender os candidatos dentro dos padrões definidos pela nova regulamentação.

Carga horária segue novas regras

A formação dos futuros condutores já contempla a nova carga horária teórica e prática, conforme os critérios estabelecidos pela resolução do Contran. A adoção do novo modelo busca tornar o processo de habilitação mais atualizado, acessível e alinhado às normas nacionais de trânsito.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

detran pa

Nova CNH

primeira habilitação
Pará
