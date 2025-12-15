Capa Jornal Amazônia
Pista de skate da orla de Icoaraci vira extensão de restaurante, denuncia atleta

Ainda segundo ele, trata-se de um espaço público e essencial para a prática esportiva e lazer da juventude

O Liberal
fonte

Pista de Skate usada por restaurante (Reprodução Redes Sociais)

Em suas redes sociais, o atleta Will Kieff denunciou que a pista de skate na orla de Icoaraci está sendo “utilizada indevidamente por um restaurante que simplesmente a transforma em uma extensão de seu salão”. Ainda segundo ele, trata-se de um espaço público e essencial para a prática esportiva e lazer da juventude.

Will acrescentou que o vídeo publicado por ele mostra que a pista, que deveria estar livre para manobras, está totalmente ocupada por mesas e cadeiras, impedindo o uso e colocando em risco a segurança de quem tenta utilizá-la. ​“A pista foi construída com dinheiro público para o skate. A pista de skate é um direito de todos. Não podemos permitir que o lucro privado se sobreponha ao interesse público e ao esporte”, afirmou.

“Exigimos que a Prefeitura de Belém e a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) tomem uma providência imediata. ​Quem é do skate sabe o quanto lutamos por espaços. Essa invasão é a materialização do descaso com o esporte. Precisamos de um espaço adequado para o Skate em Icoaraci, uma reforma ou até construir uma pista nova, digna de respeito”, completou.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que já acionou as equipes de Ordem Pública para apurar a denúncia de uso indevido da Pista de Skate da Orla de Icoaraci e notificar o estabelecimento envolvido.

A Prefeitura realizará uma ação de fiscalização no local para verificar a situação e adotar as providências cabíveis, garantindo o uso adequado do espaço público e a segurança dos usuários.

Palavras-chave

skate

icoaraci

pista de skate
Pará
