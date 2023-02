Carnaval em Mosqueiro: Ministério Público discute medidas de segurança para a folia

A segurança para o Carnaval na Ilha de Mosqueiro, em Belém, foi discutida na manhã desta terça-feira (14), pelo Ministério Público do Pará, por meio dos promotores de Justiça de Mosqueiro, Alan Johnnes e Nayara Negrão com todos os órgãos de segurança e o poder judiciário.

Durante o encontro, foi realizado o último ajuste para que o Carnaval ocorra dentro do planejado, respeitando as medidas de segurança necessárias. Os promotores recomendaram aos órgãos uma atenção redobrada para que, não somente os visitantes, como os moradores tenham maior bem-estar durante o período de Carnaval.

"O MPPA entende que a atenção redobrada em relação à segurança é necessária, visto que a Ilha de Mosqueiro é um dos locais que mais recebe pessoas na região metropolitana por conta das festividades e portanto, os órgãos de segurança, justiça, mobilidade e a agência distrital precisam estar atentos.", destacou o MP.

A magistrada Maria das Graças Alfaia, juíza titular do Mosqueiro, aproveitou para explicar sobre a portaria expedida pelo Poder Judiciário autorizando os eventos de carnaval na Ilha, desde que atendendo aos pré-requisitos para garantia de bem-estar e segurança aos envolvidos.

"Diante disso, a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo do Estado mantiveram programações tradicionais durante o período, como, por exemplo, o concurso das escolas de samba, que acontece no próximo domingo, dia 19. As estruturas de palco já começaram a ser instaladas na praça matriz do distrito.", detalhou o MP.

Proibições

No dia 30 de janeiro, a juíza da Infância e da Juventude do distrito Ilha de Mosqueiro, em Belém, Maria das Graças Alfaia Fonseca, determinou três proibições durante o período do Carnaval na ilha: trios elétricos; presença de torcidas organizadas de clubes de futebol em blocos e desfiles de carnaval; e a realização de festas de aparelhagem na orla.

A proibição vale para o período de 19 a 22 de fevereiro no distrito. Na ocasião, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de assessoria, reforçou que o carnaval, no entanto, não está proibido em Mosqueiro.

Prefeitura de Belém

No dia 10 de janeiro, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), informou que garantiu programação de Carnaval não só na Aldeia Cabana, na capital, mas também nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, com apoio das Agências Distritais, dias 19, 20 e 21.