Carnaval com Cristo 2023 é realizado de 18 a 21 de fevereiro na Grande Belém

Jovens e adultos da Grande Belém poderão contar com as programações do “Carnaval com Cristo” realizadas por comunidades católicas, grupos e paróquias da Arquidiocese de Belém entre 18 e 21 de fevereiro. Uma das programações tradicionais será o “Aviva”, realizado pela comunidade Cristo Alegria entre os dias 19 e 21 de fevereiro. O conhecido “carnaval diferente” será das 9h às 19h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém. A programação contará com celebrações, adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de orações e reflexões da palavra. No domingo (19), às 17h, haverá uma missa celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém. A programação é uma alternativa à folia tradicional.

Os bispos também estarão presentes nas demais maratonas de atividades durante esses dias pelos fiéis católicos, em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. No sábado (18), Dom Alberto presidirá uma santa missa às 19h, no retiro da Comunidades Neocatecumenais, na Paróquia Jesus Bom Samaritano. Já Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar, celebrará missa às 16h15, no Alegra-te, promovido pelo Setor da Juventude.

Na segunda-feira (20), Dom Alberto presidirá, às 10h, no retiro Laetare, em Marituba, e, às 18h30, no “Renascer” da Comunidade Shalom. Dom Antônio estará, às 8h30, no retiro de carnaval Juventude Salesiana. Na terça-feira (21), Dom Alberto celebrará às 8h30, no “Enchei-vos” da Região Episcopal Santa Maria Goretti e Sant’Ana, na Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos. E, às 17h, haverá missa no "Renovai-vos”, da Comunidade Maíra, no Colégio Santo Antônio.

Ainda na terça-feira (21), Dom Antônio celebrará missa às 8h no “Enchei-vos” da Região Episcopal São João Batista, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci. O retiro Enchei-Vos será realizado em todas as oito Regiões Episcopais com entrada franca. A comunidade Fraternidade O Caminho também realizará o “Frater Folia”. Será de 18 a 21 de fevereiro, a partir das 8h, no Centro Social Frei Daniel de Samarate.

Programação completa do Carnaval com Cristo na Grande Belém

Renovai-vos (Comunidade Maíra): de 18 a 21 de fevereiro, a partir das 8h, no Ginásio do Colégio Santo Antônio, na Campina, em Belém;

Renascer (Comunidade Shalom): de 18 a 21, a partir das 8h, no Ginásio do Colégio CESEP, na Pedreira, em Belém;

Frater Folia (Fraternidade O Caminho): de 18 a 21 de fevereiro, a partir das 8h, no Centro Social Frei Daniel de Samarate, na Campina, em Belém ;

Alegra-te (Setor Juventude): 18 de fevereiro, a partir das 16h, no Centro de Formação Nossa Senhora de Fátima;

Aviva (Comunidade Cristo Alegria): 19 a 21 de fevereiro, das 9h às 19h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém.

Enchei-vos (21 de fevereiro):

Regiões Episcopais Nossa Senhora do Ó, das 9h30 às 13h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Benevides;

Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus, das 7h às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Benguí, em Belém;

Região Episcopal São João Batista, das 8h às 18h, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci;

Região Episcopal Menino Deus, das 8h às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Centro de Ananindeua;

Região Episcopal São Vicente de Paulo das 7h30 às 19h, na Paróquia Cristo Rei, no barro da Guanabara, em Ananindeua;

Região Episcopal Santa Maria Goretti e Sant’Ana: das 7h30 às 17h30, na Paróquia São Francisco de Assis- Capuchinhos, em São Brás, em Belém;

Região Episcopal Santa Cruz: a partir das 8h, no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Pedreira, em Belém.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Doas, coordenador do Núcleo de Atualidades)