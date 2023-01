Paróquia de São Judas Tadeu é elevada a Santuário em Belém

Centenas de fiéis participaram da cerimônia religiosa que marcou a elevação da Paróquia de São Judas Tadeu a Santuário, na noite desta quinta-feira (26). Esta é a terceira paróquia da Grande Belém que ascende a esse patamar. A Missa Solene foi presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada pelos padres da Região Sant’ Ana.

Durante a celebração, Taveira refletiu sobre a importância do templo religioso para a comunidade do bairro e também para os devotos da região metropolitana, e pediu aos fiéis para que cuidem do espaço, que foi totalmente reformado e ampliado. “A Igreja ficou toda nova e bonita, um espaço magnífico que vocês criaram. Todas as partes expressam a Liturgia muito bem feita. Deus abençoe todo mundo que trabalhou ao longo desses anos para chegarmos ao que temos hoje”, festejou.

Segundo a Arquidiocese de Belém, o Santuário será referência para as pastorais da região das Ilhas de Belém e para os ribeirinhos. A igreja terá, pelo menos, duas celebrações eucarísticas diárias, assim como o Sacramento da Penitência, peregrinações e romarias anuais, além da realização de simpósios temáticos e encontros de formação.

A Paróquia Santuário São Judas Tadeu é a primeira das seis previstas a se tornarem santuários na Arquidiocese de Belém nos próximos meses. Ainda serão elevadas a essa condição as igrejas na Região Menino Deus (Santuário Nossa Senhora das Graças), na Região São Vicente de Paula (Santuário de Santa Rita de Cássia), Região Nossa Senhora do Ó (Santuário de Nossa Senhora do Ó), Região São João Batista (Santuário São João Batista) e Região Coração Eucarístico de Jesus (Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio).

O objetivo é que todas as oito Regiões Episcopais tenham santuários. Com a elevação da Paróquia de São Judas Tadeu, a Arquidiocese passa a ter três santuários. A primeira Instalação de Santuário é a de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, localizada na Região Santa Maria Goretti. A Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada na Região Episcopal Santa Cruz, passou a ser o segundo Santuário Arquidiocesano.

Paróquia São Judas Tadeu

São Judas Tadeu é a 18° paróquia da Arquidiocese, criada em 6 de janeiro de 1956 pelo 6° Arcebispo de Belém, Dom Mário de Miranda Villas-Boas. Atualmente tem como pároco Padre Rafael da Costa Brito e como Vigário Padre Fábio Giovanni Martins Jacob de Carvalho.

Região Episcopal Sant’ Ana

A Região Sant’ Ana foi criada em 31 de outubro de 1991 pelo 8° Arcebispo de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico. A região conta com um Santuário, oito paróquias, duas reitorias e uma capela. Atualmente tem como vigário episcopal o Cônego Roberto Cavalli, que será substituído em fevereiro pelo Padre André Teles.

Confira a programação semanal do Santuário:

- Segunda-feira:

Missas às 07h e 18h;

- Terça-feira:

Missas às 07h e 19h (a última com novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro);

- Quarta-feira:

Missas às 07h e 16h (a última com adoração ao Santíssimo Sacramento);

- Quinta-feira:

Missas às 07h e 19h (das 08h às 12h adoração ao Santíssimo Sacramento);

- Sexta-feira

Missa às 07h e 19h;

- Sábado

Missa às 07h e 19h;

- Domingo

Missa às 07h, 09h e 19h.