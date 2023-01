Paróquias da Grande Belém se preparam para elevação à Santuário

A alegria e a fé refletem os sentimentos da comunidade católica de Belém e Região Metropolitana, que terão a graça de presenciar as suas respectivas paróquias serem elevadas à Santuário Arquidiocesano. A Arquidiocese de Belém aprovou uma proposta para que todas as regiões episcopais passem a ter um Santuário. Na Grande Belém, paróquias de diversas regiões episcopais já se preparam para a programação de elevação.

No total, a Arquidiocese de Belém terá seis novos Santuários: Santuário de São Judas Tadeu (Região Sant’Ana); Santuário Nossa Senhora das Graças (Região Menino Deus); Paróquia Santuário de Santa Rita de Cássia (Região São Vicente de Paulo); Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Ó (Região Nossa Senhora do Ó); Paróquia Santuário São João Batista (Região São João Batista); e Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio (Região Coração Eucarístico de Jesus). A Arquidiocese não confirmou, até o momento, a data de elevação.

Cada Santuário, na proposta da Arquidiocese de Belém, deve ser espaço de pelo menos duas celebrações eucarísticas diárias, peregrinações e romarias anuais. O templo deverá contar, ainda, com celebrações diárias do sacramento da penitência, oração intensa, que cada um tenha temas específicos de pregação e atividades pastorais, realização de simpósios temáticos ou encontros de formação. Com as novas instalações, a Arquidiocese de Belém passará a ter Santuários em todas as oito Regiões Episcopais. Atualmente há na Região Santa Maria Goretti (Santuário Nossa Senhora de Nazaré) e em Santa Cruz (Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida).

A devoção em São Judas Tadeu é bastante expressiva no bairro da Condor e isso se faz presente na participação dos fiéis na igreja (Igor Mota / O Liberal)

São Judas Tadeu, no bairro da Condor, tem elevação programada para o dia 26 de janeiro

Os fiéis e religiosos da Paróquia de São Judas Tadeu, no bairro da Condor, em Belém, receberam a notícia da elevação com gratidão, como conta o pároco Rafael Brito. O padre explica que, quando uma igreja torna-se Santuário, isso significa que a quantidade de fiéis é expressiva. O espaço, então, abre as portas para peregrinações. A programação para elevação está prevista para o próximo dia 26 de janeiro, às 19h, na paróquia, informa o padre Rafael. O momento será marcado por uma missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém.

“A expectativa é de como Santuário, igreja de Cristo, evangelizar ainda mais e acolher muitos fiéis. O momento é de gratidão, alegria e perseverança. O Santuário torna-se um local de peregrinação. A partir de agora, o bairro da Condor, a região Sant'ana de nossa Arquidiocese, terá uma igreja com programações diferentes. Por exemplo: se não tiver missa em nenhuma igreja, paróquia e comunidade, deverá ter em nosso santuário”, disse.

A devoção em São Judas Tadeu é bastante expressiva no bairro da Condor e isso se faz presente na participação dos fiéis na igreja, explica padre Rafael. “Os devotos, fiéis, dizimistas ajudaram a paróquia com a reforma da Igreja Matriz. Elevar ao título de santuário é um grande agradecimento a eles que, mesmo na pandemia, não recusaram doar em prol da campanha. Quando dei a notícia nas missas e pelas redes sociais, o sentimento foi de gratidão. Eles estão ansiosos”, comentou.

Círio de Nossa Senhora das Graças, em agosto de 2022 (Igor Mota / O Liberal)

Santuário em Ananindeua

No ano de celebração de 80 anos de fundação, a Paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Centro de Ananindeua, torna-se, também, Santuário Arquidiocesano. A igreja pertence à Região Episcopal Menino Deus. O pároco Francisco Lima destaca que o título é muito significativo, já que a porta de entrada de Ananindeua passa a contar com um Santuário. Até o momento, o responsável pelo futuro Santuário conta que não há definição da celebração de Santuário.

“A nossa expectativa é de que nós possamos crescer cada vez mais como uma comunidade sinodal, ou seja, uma comunidade paroquial que caminha junto. Que a gente possa ser também uma referência, uma colaboração para a nossa região episcopal, como também para o município de Ananindeua. E que nós possamos atingir tantos outros irmãos católicos, batizados que estão afastados da igreja, com uma forte ação missionária”, destacou o padre.

O pároco lembra ainda que a elevação é “…o significado do reconhecimento da evangelização, do trabalho pastoral realizado ao longo desses anos e, também, o compromisso com a evangelização no tempo presente, procurando responder os novos desafios e as novas realidades que se apresentam”.

Esse momento marca ainda a força da fé em Nossa Senhora das Graças no município. Anualmente, o terceiro domingo de agosto é marcado com um Círio em homenagem à santa. “A gente encontra sempre nas famílias essa referência, essa lembrança, a imagem de Nossa Senhora das Graças. Então, tem uma relação muito forte uma relação filial, uma relação de origem mesmo, quer dizer a paróquia está ligada mesmo as origens do nosso município”, enfatizou.

Confira as paróquias que serão elevadas à Santuário

- Região Sant’Ana: Santuário de São Judas Tadeu

- Região Menino Deus: Santuário Nossa Senhora das Graças

- Região São Vicente de Paulo: Paróquia Santuário de Santa Rita de Cássia

- Região Nossa Senhora do Ó: Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Ó

- Região São João Batista: Paróquia Santuário São João Batista

- Região Coração Eucarístico de Jesus: Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)