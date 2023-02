Campanha da Fraternidade 2023: Arquidiocese forma agentes para ações estratégicas

O Centro de Cultura e Formação Cristã, na rodovia BR-316, km 6, na Grande Grande Belém, vai sediar, neste sábado (11), das 7h30 às 12h, a formação de agentes da 59ª Campanha da Fraternidade 2023, coordenada nacionalmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A CF 2023 traz como tema “Fraternidade e fome” e, como lema, “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). O foco da Campanha é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentar o flagelo da fome, por meio de compromissos que transformem essa situação à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, a formação de agentes, por iniciativa da Arquidiocese de Belém te, a condução da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral.

Esta será a terceira vez que a Campanha da Fraternidade tem como temática o combate à fome. O tema foi trabalhado em 1975, com o lema “Repartir o pão” e em 1985, “Pão para quem tem fome”.

A formação dos agentes multiplicadores em Belém será realizada em um único dia e é destinada aos sacerdotes, religiosos, leigos, pastorais, movimentos, grupos e serviços da Arquidiocese de Belém. A ação será ministrada pelo monsenhor Paulo Andreolli, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém (sua ordenação e posse 15 de abril). Também farão parte o professor doutor Mário Tito Barros Almeida e a irmã Maria Rejiane da Mata Dias.

Esses agentes da CF2023 irão realizar atividades e gestos concretos, tanto no âmbito paroquial como em nível da Arquidiocese, como expressão do compromisso para o alcance do objetivo da Campanha.

Abertura e lançamento da Campanha da Fraternidade 2023

A Campanha da Fraternidade 2023 será lançada em todo o Brasil na Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro, durante coletiva realizada pela CNBB, com transmissão ao vivo pelas emissoras católicas e redes sociais.

Na Arquidiocese de Belém, a abertura ocorrerá no dia 25, com missa às 8h30, na Catedral Metropolitana, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro; pelo bispo nomeado, monsenhor Paulo Andreolli, e o Clero Arquidiocesano.

Programação da Formação:

7h30 – Acolhida

8h – Animação e Oração

8h15 – Primeira fala: “Ver a realidade da Fome” (Prof. Dr. Mário)

9h – Segunda fala: “Iluminar com a luz da Palavra” (Monsenhor Paulo Andreolli)

10h – Intervalo/Animação

10h15 – Exposição do tema e na Fonte da Palavra/AGIR compromissos concretos (Irmã Maria Rejiane Dias).

11h30 – Conclusão