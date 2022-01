Anitta reúne famosos para ensaio do Bloco da Anitta

Vestindo um look "morcego sexy", Anitta realizou o ensaio do Bloco da Anitta neste domingo, 23, com dezenas de famosos. A festa foi no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Estavam por lá: Bruna Marquezine, Juliette, MC Rebecca, Pocah, Dilsinho, Ariadna, Rafa Kalimann, David Brazil, Sarah Andrade, Thais Braz, Gui Napolitano, entre outros.

Veja imagens de Marcello Sá Barretto / AgNews: