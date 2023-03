Policia Militar deflagra 'Operação Heimdall' em combate à criminalidade em Parauapebas

Durante o fim de semana, o 23º Batalhão de polícia militar de Parauapebas, sudeste do Pará, deflagrou a “Operação Heimdall” no combate à criminalidade nas ruas do município. A operação teve por objetivo garantir mais segurança à população, além de prevenir e reprimir ações criminosas nos municípios da região de Carajás.

A operação iniciou na última sexta-feira, 3, e deve ter continuidade todos os finais de semana com homens da força de segurança pública percorrendo os bairros considerados com alto índice de violência. Após levantamento e mapeamento das áreas, o policiamento será recorçado neste primeiro momento em três bairros da cidade, visando retirar de circulação produtos ilícitos, foragidos da justiça e reprimir o crime organizado.

Conforme o tenente-coronel Aquino, comandante do 23º BPM, a medida surgiu após o registro de crimes envolvendo rivalidade entre facções criminosas que resultaram em mortes no município. O comando destacou ainda que a polícia tem trabalhado diuturnamente na garantia da segurança pública, e mediante os casos registrados as autoridades dá a resposta a população com as prisões dos autores do crime.

“Tiveram os homicídios e parte dos acusados foram presos em operação conjunta entre as polícias. Agora iniciando o mês de março com essa operação justamente para reforçar o policiamento e fazer a prevenção justamente nessas áreas onde infelizmente existe a presença de facções criminosas aqui em nosso município”,frisou o comando.

Ainda segundo o comandante, o primeiro fim de semana de operação acontece apenas com o policiamento do 23BPM nas ruas. As demais ações serão reforçadas com a atuação em conjunto com os demais órgãos de segurança pública.

“Nos demais fins de semana iremos convidar os outros órgãos da secretaria municipal de segurança, onde teremos a guarda Municipal e o departamento municipal de trânsito. Reforçamos que a operação tende a se estender nos demais meses do ano”, pontou o tenente Coronel Aquino.