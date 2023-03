Polícia destrói 8kg de explosivos em Parauapebas

Oito quilos de explosivos apreendidos foram destruídos na última quarta-feira, 1º, em Parauapebas, município do sudeste do estado, por agentes do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Pará (PM). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 3.

A destruição foi realizada pela PM, em parceria com a Polícia Científica (PCP). Os explosivos eram do tipo emulsão encartuchada. Também foram inutilizados 190m de cordéis detonantes.

O material havia sido apreendido por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) em uma estrada local e estavam armazenados na Delegacia de Polícia Civil do município. Os agentes conduziram os itens para um local remoto, onde os explosivos foram destruídos de maneira controlada.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota da Polícia Civil sobre as circunstâncias da apreensão do material e o provável uso que poderia ter tido.