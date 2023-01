Agentes do Esquadrão Contra Bombas do Bope destroem explosivos em Mãe do Rio

Os agentes do Esquadrão Contra Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), unidade subordinada ao Comando de Missões Especiais (CME), realizaram o recolhimento e destruição de explosivos no município de Mãe do Rio, no nordeste paraense.

Os militares foram acionados após apreensão do material em operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil. A ação ocorreu na manhã de sábado (21).

O material encontrado pelas equipes seria, supostamente, utilizado por um grupo em ações criminosas em agências bancárias, com o objetivo de causar danos e destruição na estrutura e edificações desses prédios, informou a Polícia Militar.

Os agentes recolheram 1,150 kg de emulsão explosivas, oito metros de NP05, 24 detonadores comuns e outros sete de amolgados a estopim hidráulico. O material também foi analisado pela Polícia Científica e, em seguida, destruído pelos especialistas da Polícia Militar.