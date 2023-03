Trio suspeito de furtar bar e restaurante na Pedreira é preso

​Três suspeitos de envolvimento no furto ao bar e restaurante Grill Mix foram presos, na noite desta quinta-feira (2), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Durante as diligências, a polícia conseguiu recuperar televisões, bebidas, entre outros objetos levados do estabelecimento.

Os presos foram identificados como Thamires Pereira, Felipe Alves e Douglas Favacho. Os dois últimos já têm passagem pela polícia. Pela manhã, a polícia apreendeu o caminhão usado pelos criminosos. O automóvel foi encaminhado para perícia. O caso continua sendo investigado por meio da Delegacia de Roubo a Furtos.

Entenda o caso

O bar e restaurante Grill Mix, na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, foi furtado na madrugada desta quinta-feira (2). As câmeras de segurança flagraram toda a ação do grupo, composto por pelo menos cinco pessoas, que chegou num caminhão com placa CTB-9A95.​​

O automóvel utilizado no crime foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). Os vídeos dos equipamentos de vigilância que registraram o furto circulam nas redes sociais desde o início da manhã. Na gravação, é possível ver o caminhão chegando e os membros do grupo criminoso se posicionando e tentando achar formas de entrar.

O veículo é estacionado em uma alameda que fica ao lado do estabelecimento. Uma pessoa, aparentemente, fica sob a custódia dos assaltantes e é revistada.

Por nota, a Polícia Civil informou que “investiga o caso por meio da Delegacia da Pedreira. Imagens do circuito de segurança estão sendo analisadas e diligências são realizadas para identificar os autores do crime”.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.