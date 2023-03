Bando usa caminhão para furtar bar e restaurante na avenida Marquês de Herval; vídeo

O bar e restaurante Grill Mix, na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, foi furtado na madrugada desta quarta-feira (2). As câmeras de segurança flagraram toda a ação do grupo, composto por pelo menos cinco pessoas, que chegou num caminhão (placa CTB-9A95). Vários pertences foram levados. Os vídeos circulam nas redes sociais desde o início da manhã.

No vídeo, é possível ver o caminhão chegando e os membros do grupo criminoso se posicionando e tentando achar formas de entrar. O veículo é estacionado em uma alameda que fica ao lado do estabelecimento. Uma pessoa, aparentemente, fica sob a custódia dos assaltantes e é revistado.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a administração do estabelecimento e com a Polícia Civil sobre o caso.