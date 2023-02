Assalto em barbearia na Pedreira: tentativa de roubo termina com uma morte

Uma tentativa de roubo terminou na morte de um dos assaltantes, no bairro da Pedreira, em Belém, na noite deste sábado (25). Em uma moto, a dupla tentou assaltar uma barbearia localizada na Avenida Marquês de Herval, quase na esquina da Travessa Humaitá. A Polícia Militar está no local.

As primeiras informações foram divulgadas, em primeira mão, pelo jornalista e radialista Abner Luiz, da Rádio Liberal. A Redação Integrada segue segue apurando mais detalhes sobre esse caso. A Polícia Científica já foi acionada para fazer o levantamento no local do homicídio e remover o corpo.

