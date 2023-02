Homem morre ao tentar assaltar uma policial civil no Entroncamento, em Belém

Na manhã desta sexta-feira, 24, em Belém, uma policial civil reagiu a uma tentativa de assalto, em frente a uma loja de materiais de construção na avenida Almirante Barroso, bairro do Entroncamento. Ela atirou contra o assaltante, que morreu na hora. As informações foram confirmadas pela Polícia Científica do Pará (PCP).

De acordo com relatos de pessoas próximas ao local, tudo aconteceu entre 6h e 6h30. A policial civil, que não teve identidade divulgada, estava parada em frente ao estabelecimento comercial junto com sua filha, que seria menor de idade, aguardando uma condução. A menor mexia no celular quando um homem, identificado como Gabriel Silva da Silva, em uma motocicleta preta, se aproximou e anunciou o assalto.

O suspeito estava de porte de uma arma branca, supostamente uma faca. Para repreender a tentativa de assalto, a policial civil reagiu e efetuou disparos de arma de fogo. O suspeito foi atingido por dois tiros e morreu na hora.

A PCP foi acionada por volta das 7h e fez a remoção do corpo no local. Por volta das 8h, funcionários da loja em frente a qual tudo aconteceu já haviam limpado as marcas de sangue do chão, onde o assaltante caiu, e o empreendimento abria as portas para funcionar normalmente.

A Polícia Civil do Pará (PC) foi solicitada para prestar mais detalhes sobre o corrido.