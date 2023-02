Empresário é condenado a 13 anos de prisão por tentativa de feminicídio

​A Justiça Paraense condenou o empresário Denilson Fernandes Saraiva a 13 anos de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio. O julgamento ocorreu na noite desta quinta-feira (23), na sede do Fórum Criminal de Ananindeua. Denilson é acusado de tentar matar a facadas a ex-companheira, a influenciadora Denise Carvalho Souza, de 31 anos.

O crime ocorreu no dia 1º de janeiro de 2022, no bairro do Paar, em Ananindeua. O acusado não aceitava o fim do relacionamento de 12 anos. Ele ficou foragido até dezembro do mesmo ano, quando foi preso em Santa Catarina e recambiado ao Pará.

A tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança instaladas na casa da vítima. Na gravação, é possível ver o exato momento do ataque. As imagens são fortes. Ferida com golpes de faca, Denise conseguiu correr até a residência da mãe dela para pedir ajuda, enquanto o agressor fugiu do local.

A jovem foi levada para um hospital de pronto-socorro e, depois, encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde se recuperou.