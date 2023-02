Mãe se desespera ao saber da morte da filha após ataque do ex

Na sexta-feira (17), em Formosa, Lalhia Lopes da Silva, uma operadora de caixa de 25 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado. A mãe da vítima, que estava com ela no momento do ataque e também levou facadas, soube da morte da filha no hospital e ficou desesperada, segundo um parente.

Lalhia e a mãe foram socorridas para um hospital de Formosa, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe continua internada e está se recuperando. Lalhia deixou dois filhos, de 7 e 3 anos.

Namoro durou pouco menos de dois meses

A investigação da Polícia Civil descobriu que Lalhia estava em casa quando foi surpreendida pelo ex-namorado. Eles discutiram e o homem a atingiu com facadas. A jovem mandou mensagem para a mãe, que mora uma rua acima, pedindo socorro e que ela chamasse a polícia.

A família contou que Lalhia e o suspeito namoraram pouco menos de 2 meses e estavam separados há quase 1 ano, quando ela terminou o relacionamento. Mesmo assim, o homem fazia várias ameaças de morte contra ela.

O enterro da jovem aconteceu no sábado (18), em um cemitério de Formosa, e comoveu parentes e amigos.

O ex-namorado de Lalhia fugiu da cidade, mas foi preso na segunda-feira (20) pela Polícia Militar, em uma casa em Anápolis, a 227 km de distância.

A mãe de Lalhia Lopes ficou desesperada com a notícia da morte da filha, segundo um parente. "Foi desesperador, com negação. Ela não queria acreditar. Não teria como ser outra reação", contou o familiar.

O suspeito foi interrogado em Anápolis e negou o crime, segundo o delegado.