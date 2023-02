Diretora de escola municipal é morta a tiros e marido é o principal suspeito

Um assassinato ocorrido na madrugada desta segunda-feira (20) abalou a população de uma pequena cidade do norte da Bahia. Iranete Borges de Oliveira, de 53 anos, foi encontrada morta a tiros na frente da casa em que morava, no centro da cidade de América Dourada. Segundo informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o marido da vítima, que era diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Eugênia.

Iranete foi morta após retornar de uma festa. De acordo com as investigações, ao chegar na frente de casa ela tentou acionar o portão eletrônico, mas, como não conseguiu, saiu do veículo em que estava para acessar outra entrada da residência.

Porém, essa tentativa também falhou. Quando voltava para o carro ela foi alvejada. Enquanto o corpo da diretora era enterrado no cemitério da cidade, na tarde desta terça-feira (21), as autoridades seguiam à procura do marido da vítima, considerado o principal suspeito do crime.