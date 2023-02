​Advogado é preso, em Rurópolis, após série de crimes

O advogado Diogo Nogueira Tertulino foi preso, na tarde de quarta-feira (22), em Rurópolis, no Pará, suspeito dos crimes de estelionato, supressão de documento, corrupção passiva e coação no curso do processo. Durante audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (23), a Justiça manteve a prisão do suspeito. A reportagem de O Liberal tenta localizar a defesa do advogado.

Por meio do Núcleo de Apoio a Inteligência (NAI), a polícia recebeu a informação de que Diogo havia saído de Santarém e passaria por Rurópolis. As equipes policiais, então, se deslocaram para a BR-163, na entrada da cidade. Um veículo com as mesmas características de que a polícia tinha conhecimento foi abordado.

No interior do automóvel, estava Diogo. O advogado recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis à autoridade policial.

Segundo a polícia, Diogo não resistiu à prisão e, por este motivo, não foi necessário o uso de algemas. Ele foi encaminhado para a realização de exame de corpo de delito e segue à disposição da Justiça.

Procurada pela reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Pará, se manifestou sobre a prisão por meio de nota. “Ao tomar conhecimento do caso, integrantes da Comissão de Defesa das Prerrogativas acompanharam a audiência de custódia, na qual o juiz manteve a prisão do advogado”.

“Diante disso, a Ordem pugnou que o profissional fique detido em Sala de Estado Maior. A instituição aguarda a transferência para Belém. Se o pleito não for atendido e o advogado permanecer em uma cela comum, a OAB-PA ingressará com a medida cabível, de modo que seja assegurada a prerrogativa do profissional ou concedida a prisão domiciliar, conforme está previsto na legislação”, informou a OAB-PA.