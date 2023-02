Homem se passa por gerente bancário e aplica golpe em concessionária de Ananindeua

Policiais civis da 18ª Seccional Urbana de Marituba conseguiram recuperar, no último sábado (4), um carro que havia sido objeto do crime de estelionato na quinta-feira (2), em Ananindeua. A polícia apurou que um homem identificado como Marlos Martins de Oliveira Cunha teria entrado em contato com uma loja revendedora de veículos e se passou por gerente de uma agência bancária.

O contato foi feito através de um segundo número de telefone que a vítima fazia uso. Depois do contato feito com o estabelecimento, Marlos enviou um falso comprovante de transferência no valor de R$ 120 mil e, assim, conseguiu levar o veículo.

Após constatar a falsa transação, os responsáveis pela concessionária acionaram a polícia. As equipes da 18ª Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, deram início às diligências para tentar localizar o suspeito e o veículo, uma vez que ambos ainda estariam no município.

Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o automóvel, que já estava em uma oficina para a troca de película. As equipes policiais aguardaram a chegada do suspeito, quando o informaram da situação e o conduziram, juntamente com o veículo, até a unidade policial, onde o carro ficou apreendido.

O suspeito do crime foi ouvido e liberado pela polícia, uma vez que o fato já havia saído do flagrante. As investigações continuam na tentativa de elucidar o ocorrido.