'Cotia' é preso por tráfico de drogas e corrupção de menor em Parauapebas

Elias Rodrigues de Brito, conhecido pela alcunha de “Cotia”, foi preso na noite de quarta-feira (21) na Rua 7 de Setembro, Bairro Rio Verde, pela Polícia Militar (PM) em Parauapebas, região sudeste do Pará. Ele é suspeito de cometer os crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido pela polícia com entorpecentes, assim como Cotia. As informações são do Correio de Carajás.

A ação iniciou depois que os militares avistaram o jovem que supostamente demonstrava sinais de nervosismo após ter visto a guarnição. O garoto foi abordado e, com ele, a PM localizou três trouxas de maconha, pesando 0,8 gramas cada uma.

Os policiais questionaram a origem da droga e ele respondeu que conseguiu com o “Cotia”. O adolescente concedeu o endereço do suposto fornecedor. Os agentes de segurança se dirigiram até o local e o encontraram com maconha, que seria vendida.

Na residência, os pais de "Cotia" permitiram a entrada dos policiais. A guarnição achou no quarto do suspeito mais drogas deixadas em cima da mesa. Foi então que, um aparelho celular começou a tocar e Elias atendeu no viva-voz.

Era uma pessoa pedindo uma entrega de “dez” em um condomínio. Diante do flagrante, "Cotia" foi detido e o adolescente apreendido. Ambos foram levados à 20ª Seccional de Polícia Civil. Depois de ser ouvido, o mais jovem foi liberado e Elias Rodrigues “desceu” para o presídio. No total, 72 gramas de maconha e quatro aparelhos celulares foram apreendidos.