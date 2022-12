Operação 'Boas Festas' garante segurança nas festividades de natal em Parauapebas

Para reforçar a segurança durante a programação de fim de ano, a Polícia Militar deu início a Operação “Boas Festas” nas ruas de Parauapebas, sudeste do estado. A operação acontece nos três municípios que abrangem o 23º BPM e ocorre até o dia 31 de dezembro.

A operação “Boas Festas” tem por objetivo manter a ordem e garantir a segurança na cidade, com a presença do policiamento ostensivo durante todo mês de dezembro, período em que se intensifica a movimentação de pessoas tanto em áreas residenciais como comerciais devido às compras de fim de ano.

O policiamento abrange pontos estratégicos de maior circulação de pessoas, além de rondas em diversos pontos da cidade com abordagens a suspeitos, com o intuído de inibir a ação de criminosos, garantindo a segurança do cidadão de bem, protegendo vidas e patrimônios que acabam se tornando alvo de ações delituosas.

Para o Tenente Coronel Aquino, Comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas a Operação “Boas Festas” tem o intuito de garantir a segurança da população durante o mês de dezembro. De acordo com ele, a presença reforçada do policiamento nas ruas, que este ano acontece com o uso de motos e viaturas que facilitem uma melhor atuação dos militares na missão, o que garante mais tranquilidade para a população, e inibe a atuação de criminosos, já que nesta época do ano a circulação de dinheiro na cidade acaba atraindo a atenção dos criminosos.

“Manter a segurança e o bem-estar do cidadão de bem nesse período é nosso trabalho. E para desenvolvê-lo com excelência na proteção dos cidadãos, reforçamos o policiamento nas ruas da cidade, isso se dá devido ao grande fluxo de pessoas circulando no centro comercial, para as compras. Para garantir essa segurança, aumentamos o efetivo nas ruas, bem como o reforço nas abordagens policiais, o que possibilita a retirada de objetos de crime de circulação” , frisou o Tenente Coronel Aquino.

O comando destaca ainda o reforço policial nas proximidades das agências bancárias do município para combater roubo ou extorsão e garantir a segurança de quem se dirige às instituições bancárias e evitar a famosa “saidinha de banco”.

“Nesta época a movimentação nas agências bancárias aumenta devido ao fluxo de valores que circulam na cidade neste período como pagamentos do 13º salário, o que atrai a atenção de pessoas de má índole. E para coibir a ação, utilizamos a equipe do grupamento tático Operacional as proximidades das agências, por se tratar de uma equipe especializada, com policiais mais bem treinados para atuar nas redondezas das agências bancárias”, frisou o comando.

Para evitar se tornar vítima do golpe, a polícia militar orienta a população, uma das dicas é nunca aceitar ajuda de estranhos ao sair do banco.