Agentes da Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ apreendem mais de 400 quilos de drogas no Pará

Agentes que atuam na Base Fluvial Integrada “Antônio Lemos”, instalada em Breves, no Arquipélago do Marajó, apreenderam cerca de 490 quilos de droga, entre skunk e pedras de oxi, nesta segunda-feira (5/5). Os entorpecentes foram localizados durante abordagem a uma embarcação que saiu de Manaus, capital do Amazonas.

A grande apreensão começou na manhã de hoje (5) quando equipes faziam diligências pelo Rio Tajapuru, principal rota de embarcações de cargas e pessoas na região do Marajó. Em uma das fiscalizações integradas, coordenada pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública, vinculado à Segup, na embarcação "Jean Filho LIII", que transportava duas balsas, um caminhão-baú levantou suspeitas.

Com a atuação do cão farejador Jay-Z, do Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar, foi encontrada a carga, dividida entre 452,5 kg de maconha e 38,5 kg de pedra de oxi, totalizando quase meia tonelada. O condutor da carreta e o entorpecente foram encaminhados à Base Fluvial para os procedimentos cabíveis. A droga, após o trabalho pericial, deverá ser incinerada, em procedimento de praxe.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destacou a efetividade que a Base Integrada vem alcançando ano após ano. “A apreensão de quase meia tonelada de drogas hoje (5), pela Base Fluvial Integrada 'Antônio Lemos', demonstra de forma clara a sua efetividade no combate ao crime e na garantia da segurança pública em nossa região. Este resultado expressivo é fruto do investimento estratégico em fiscalização e da dedicação dos nossos agentes, que atuam incansavelmente para proteger a nossa sociedade”, afirmou o titular da Segup.

Resultados

A Base Fluvial Integrada Antônio Lemos tem se destacado em operações de apreensão de materiais ilegais, incluindo madeira e drogas. Em 22 de abril de 2025, apreendeu 24 metros cúbicos de madeira sem documentação, que estava sendo transportada para Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins. A madeira foi encaminhada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Portel (município do Marajó), após multa de R$ 6.480,00.

Entre 19 e 30 de outubro de 2024, a base apreendeu mais de uma tonelada de drogas (1.067,59 kg), incluindo maconha e skunk, em sete operações no Rio Tajapuru. Em 28 de dezembro de 2024, houve apreensão de mais de 150 metros cúbicos de madeira ilegal, transportada com documentação irregular, que seguia de Santarém para Belém.

A Base, instalada no Rio Tajapuru desde junho de 2022, tem se mostrado eficaz no combate a crimes ambientais e ao tráfico de drogas. “A Base Fluvial tem se mostrado um pilar fundamental na repressão ao tráfico de drogas e na proteção dos nossos recursos naturais, e continuaremos a fortalecer essa importante ferramenta para garantir um futuro mais seguro para todos os cidadãos do Pará”, reforçou Ualame Machado.