Faltam 159 dias para o Círio 2025: Primeira reunião sobre segurança é realizada nesta terça-feira

Faltando 159 dias para o Círio de Nazaré 2025, a organização do evento e o Centro Integrado de Operações (CIOP) realizaram uma reunião durante a manhã desta terça-feira (6), para alinhamento e planejamento de segurança que ocorrerá antes de depois do evento. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), representada pelo coordenador Antônio Sousa e pela diretoria de procissões, esteve presente os órgãos de segurança para uma avaliação das procissões do Círio 2024 e planejamento das operações para o Círio 2025.

"Demos o pontapé inicial para o planejamento, as estratégias, tudo o que for necessário para executar o melhor plano possível para as festividades de Nazaré no ano de 2025", explicou Sousa.

No Círio de Nazaré, vários órgãos de segurança pública atuam em conjunto para garantir a segurança dos fiéis e a boa organização do evento. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) coordena a "Operação Círio", com a participação de forças como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Belém e órgãos federais. Além disso, a Marinha com o Grupamento Fluvial (Gflu) atua na segurança das embarcações que participam do Círio Fluvial.

VEJA MAIS

A programação do Círio de Nazaré 2025, maior celebração religiosa do Brasil, foi divulgada em janeiro, pela Diretoria da Festa. Além do calendário de procissões em outubro, os eventos nazarenos iniciaram em março e encerram em dezembro, incluindo visitas da Imagem Peregrina, apresentação do cartaz oficial no próximo dia 31 de maio e formação dos dirigentes de peregrinação.