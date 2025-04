Cartaz do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 já está escolhido; lançamento será em maio

A Diretoria da Festa de Nazaré definiu, na tarde desta terça-feira (22), o Cartaz oficial do Círio de Nazaré 2025. A escolha foi feita em reunião interna, por meio de votação secreta, entre as propostas apresentadas pela agência voluntária responsável pela criação da peça publicitária.

A divulgação oficial do cartaz ocorrerá no próximo dia 31 de maio, em cerimônia na Basílica-Santuário de Nazaré e na Praça Santuário, momentos tradicionais que marcam o início simbólico da contagem regressiva para a maior manifestação católica do Pará.

Participaram da escolha o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa; o presidente da Diretoria da Festa e reitor da Basílica Santuário, Padre Francisco Assis de Oliveira; o casal coordenador do Círio 2025, Antonio e Rosa Sousa; o casal secretário Sérgio e Karen Reis; além dos membros da diretoria de Marketing da festa: Oswaldo e Ana Mendes, Flávio e Leni Américo, e Roberto e Daniela Souza.