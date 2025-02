Obras de restauro da Basílica devem ser concluídas antes do Círio de 2025

A previsão é que as obras de restauro da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, estejam concluídas antes do Círio deste ano. É o que afirmou, na manhã desta quarta-feira (26), a coordenadora do projeto, Luci Azevedo. “Esse é um restauro de portas abertas. É um projeto muito grande e muito complexo”, disse. Até agora já foi realizado 60% da obra. Ela deu essa declaração durante a primeira visita oficial à Basílica.

A Igreja é um marco histórico e religioso de Belém do Pará, conhecido por sua arquitetura majestosa e seu papel central na celebração do Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil. A Igreja foi inaugurada em 1909. Se destaca por seus diversos estilos arquitetônicos, com altares ricamente adornados e vitrais coloridos. Além da importância histórica, arquitetônica e cultural, a Basílica Santuário é única, em toda a região Norte e carrega consigo o selo do centenário, uma honraria que coloca em evidência mundial, o prédio religioso da Amazônia.

“Um bem cultural sendo restaurado é de uma importância muito grande, porque, aqui dentro, a gente tem cultura, a gente tem história. É uma das igrejas mais visitadas do Brasil. E conservar esse patrimônio é conservar e respeitar essa memória, é respeitar os nossos antepassados e contribuir para o turismo e para a economia”, disse Luci. Ela explicou que as primeiras capelas laterais foram entregues em agosto do ano passado. No momento, a obra está concentrada na recuperação e no restauro do transepto. “E, muito em breve, a gente vai desenvolver para toda a população as outras capelas do lado direito. E um trabalho que está sendo finalizado. E a gente tem uma previsão para a entrega do transepto até o final deste semestre. A previsão de entrega de toda a obra vai acontecer antes do Círio”, disse.

O transepto é um importante elemento arquitetônico, caracterizado por ser o braço transversal que cruza perpendicularmente a nave central, originando o arranjo do espaço em cruz latina, localizando-se entre a nave central e o prebistério. Tal formato tem um significado simbólico na tradição cristã, representando a união entre o humano e o divino. O transepto da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré é composto por diversos elementos e ornamentos decorativos, vitrais e colunas possuindo amplas dimensões.

É no transepto que se iniciam os medalhões em mosaico com cenas referentes a vida de Maria e suas aparições, o forro em cedro vermelho e andiroba assim como da nave central conta com figuras angelicais e detalhes dourados. “Um dos destaques dessa obra é a Cripta, que fica localizada no subsolo da Basílica, e passa por uma requalificação, tornando-a acessível, funcional para visitantes, pesquisadores, religiosos, ampliando cada vez mais o alcance desse patrimônio religioso e histórico a todo público”, contou Luci.

Pároco de Nazaré, o padre Francisco Maria Cavalcante: “A Basílica tem uma beleza, uma riqueza arquitetônica muito expressiva" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A Basílica Santuário de Nazaré segue com as obras de restauração, conservação, preservação do patrimônio histórico-cultural. É um trabalho complexo porque a igreja não fechou para o restauro. Desde novembro de 2023, a Basílica de Nazaré passa por um meticuloso processo de restauração e conservação, realizado de portas abertas, o que permite aos fiéis e visitantes acompanhar de perto os cuidados dedicados à manutenção de sua riqueza histórica e artística.

A obra é financiada pelo Instituto Cultural Vale. A analista de Cultura e Patrocínio do Instituto Cultural Vale, Nihara Pereira, também falou sobre as obras de restauro. “A Vale está aqui no território há mais de 40 anos. E a gente é parceira da Basílica há mais de 20 anos no Círio”, disse. “E esse projeto vem para reafirmar esse encontro. Na verdade, é muito mais do que um restauro. É um resgate de uma cultura, de uma história. A gente está muito feliz de fazer parte dessa parceria e desse momento”, afirmou.

Pároco de Nazaré, o padre Francisco Maria Cavalcante disse que a Basílica é a maravilha do Brasil. “O padre Afonso Di Giorgio, que foi o terceiro pároco barnabita da Paróquia de Nazaré, costumava dizer que a Basílica é a maravilha do Pará. A Basílica tem uma beleza, uma riqueza arquitetônica muito expressiva, não está inferior a nenhuma igreja de outros continentes ou também, pode-se dizer, do velho mundo”, disse. “Então a Basílica, não só pela beleza arquitetônica, mas pela força espiritual que ela tem, a capacidade de agregar pessoas no Círio de Nazaré, ela é um ponto de referência de grande expressividade, não só para o Pará, mas também para o Brasil e - por que não dizer? - para o mundo”, afirmou.

A previsão é que as obras sejam concluídas antes do Círio deste ano (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Entendendo as etapas da obra:

O projeto de restauro foi dividido em fases para garantir que a Basílica permanecesse aberta ao público durante os trabalhos. A 5ª etapa marca a fase final da restauração da parte interna, mas a obra como um todo ainda terá continuidade com outras frentes de trabalho. Após a finalização do interior da igreja, o projeto seguirá para novas etapas, que incluem:

Restauração do telhado e da cobertura - substituição das calhas, reparos na estrutura e impermeabilização;

Conclusão da Cripta - finalização de acabamentos, esquadrias e sistemas de iluminação e climatização;

Fachada - Limpeza, recuperação estrutural e pintura;

Pintura geral da Basílica - Aplicação de camadas protetivas para preservação do patrimônio.