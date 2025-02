Basílica de Nazaré é reconhecida como patrimônio cultural do Pará

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré foi oficialmente reconhecida como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará. A medida foi sancionada pelo governador Helder Barbalho nesta terça-feira (25) por meio da Lei nº 10858/2025 aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará.

A nova lei estabelece que a Basílica Santuário representa tanto um bem material por sua estrutura imponente e histórica quanto um patrimônio imaterial devido às tradições e à forte devoção popular associadas ao local.

A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré começou a ser construída em 1909 pelos padres barnabitas e se tornou um dos principais locais de devoção mariana da Amazônia. O título de basílica foi concedido pelo Papa Pio XI em 1923 e é a única basílica da Amazônia.