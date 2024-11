Basílica Santuário de Nazaré entra na 5ª fase de restauro; veja quando a obra deve terminar

A Basílica Santuário de Nazaré entrou na 5ª fase de restauro, que pode durar 6 meses. A obra iniciou no dia 20 de novembro de 2023 e a previsão de encerramento é para o final do primeiro semestre de 2025.

O trabalho de restauro da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, está organizada em cinco etapas, com duração estimada de 18 meses. O projeto inclui a recuperação do altar principal, telhado, forro, e das 16 capelas laterais da Basílica, além de todos os elementos decorativos, como vitrais e capitéis, que sofreram desgaste ao longo dos anos. Um dos pontos de destaque é a requalificação da Cripta, que, após as obras, passará a contar com uma nova funcionalidade, permitindo visitas, pesquisas e a realização de missas.

O projeto é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e mantém o Santuário aberto ao público, com adaptações nas celebrações e sinalizações e equipamentos de segurança instalados em toda a Igreja. A coordenação é de Luci Azevedo e a execução fica a cargo da empresa Link da Amazônia.

VEJA MAIS

Segundo um dos engenheiros da obra, Marcos de Oliveira, relata que esta etapa foi planejada a criação de um presbitério temporário, instalado em frente às grandes colunas, no local onde anteriormente se situavam os púlpitos da Basílica. Essa estrutura temporária está posicionada na parte inferior dos "braços" do formato de cruz que caracteriza o templo.

Segundo oPároco da Basílica Santuário de Nazaré, Padre Francisco Cavalcante, ressalta que "Essa fase do restauro é considerada o ápice do projeto, pois inclui o presbitério, onde está localizado o sacrário e onde acontecem as consagrações das santas missas, que são o centro da vida cristã para os católicos. Essa etapa nos aproxima da conclusão desse processo de cuidado e preservação da Casa de Deus, um lugar sagrado para todos os fieis."

Ele conta também que durante esse período, por motivos de segurança, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré está guardada em um oratório reservado, não aberto à visitação, até que o espaço possa ser reorganizado adequadamente. “No momento certo, a imagem retornará ao templo para estar novamente acessível aos fieis, preservando a tradição e a devoção que marcam o local" acrescenta o Padre Francisco Cavalcante.