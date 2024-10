Localização da Basílica de Nazaré, em Belém, não é por acaso; entenda

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, uma das construções mais belas de Belém, é também um dos principais pontos turísticos e religiosos da cidade. A igreja possui uma localização estratégica que não é por acaso e tem uma profunda conexão com a história do Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil.

Para entender a escolha do local onde a Basílica foi erguida, é necessário voltar no tempo até a origem do Círio.

História e origem do Círio

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré teve início em 1700, quando um caboclo chamado Plácido encontrou a imagem da Virgem Maria às margens do igarapé Murutucu. A repetição de milagres no local levou à construção de uma pequena capela, atraindo romeiros em busca de graças, que mais tarde daria origem ao Círio de Nazaré.

A ermida erguida por Plácido se tornou um grande ponto de encontro entre os fiés.

Cartão postal antigo da Basílica de Nazaré mostra Ermida de Plácido ao lado da igreja. (Reprodução/Redes Sociais)

A localização da Basílica

Em 1909, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré foi erguida no local onde a imagem foi encontrada, atendendo a um pedido antigo dos devotos. A escolha do local não foi aleatória, mas sim motivada pela crença de que a imagem da santa não poderia ser retirada daquele lugar, pois sempre retornaria.

O igarapé Murutucu, que já não existe, mas corresponde à área onde hoje fica a Travessa 14 de Março, marca o local exato onde a primeira capela foi construída e onde a imagem original, que permanece no altar-mor da basílica, foi encontrada. A cada ano, durante o Círio, a imagem recebe um novo manto.

Além de seu valor religioso, a igreja é um importante patrimônio histórico e cultural de Belém, tombada pelo Departamento de Patrimônio do Estado do Pará em 1992. Atualmente, ela é o ponto central das celebrações do Círio. A procissão, que reúne milhões de fiéis, tem seu início e término na Basílica, tornando-a o coração espiritual da festa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)